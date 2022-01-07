Эксперты Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали о симптоме рака, который появляется на лице человека, на его ушах и лице. Это - дефекты кожи в указанных областях.

Речь идел о базальноклеточной карциноме. На коже на лице, шее или ушах могут появиться шишки или чешуйчатые пятнышки красного или коричневатого цвета. Они могут зудеть и чесаться. Могут появиться следы, напоминающие шрамы.

"Шишка медленно становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", — сообщают медики.

К счастью, данный тип рака считается одним из наиболее легко поддающихся лечению, так как он редко (менее пяти процентов случаев) распространяется на другие части тела. А потому при обнаружении такого симптома не тяните с визитом к врачу.