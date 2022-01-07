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Фото: gngirl.ru

Назван симптом рака, который появляется на лице, шее, ушах

07.01.2022, 05:00 630 prokazan.ru
Эксперты Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали о симптоме рака, который появляется на лице человека, на его ушах и лице. Это - дефекты кожи в указанных областях.
 
Речь идел о базальноклеточной карциноме. На коже на лице, шее или ушах могут появиться шишки или чешуйчатые пятнышки красного или коричневатого цвета. Они могут зудеть и чесаться. Могут появиться следы, напоминающие шрамы.

"Шишка медленно становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", — сообщают медики.

К счастью, данный тип рака считается одним из наиболее легко поддающихся лечению, так как он редко (менее пяти процентов случаев) распространяется на другие части тела. А потому при обнаружении такого симптома не тяните с визитом к врачу.
Медицина / Минздрав Новости России Общество
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11:39, 28.12.2021
11-летний мальчик набросился с ножом на собственного отца, защищая мать, но она теперь защищает мужа
11:22, 28.12.2021
Боевая бабушка: в квартире 80-летней пенсионерки нашли склад оружия в обувных коробках
10:23, 28.12.2021
Врач Фархад Ислами заявил, что горячий чай увеличивает риск заболеть раком в два раза
09:51, 28.12.2021
Минздрав Удмуртии рассказал о тяжелом состоянии выжившего в крушении вертолета Ми-2 из Казани
08:52, 28.12.2021
Мужчина лег в больницу поднять иммунитет и умер странной смертью
08:39, 28.12.2021
Спецназ прямо на матче задержал футболиста, который бегал от тюрьмы 13 лет
07:57, 28.12.2021
Пилот вертолета из Казани, упавшего в Удмуртии, погиб: спасатели искали место крушения полсуток
00:01, 28.12.2021
Мужчина жестоко убил друга за неснятую в гостях обувь
20:00, 27.12.2021
В гостях у бабушки: школьника доставили в больницу с разрывом кишки после переедания
15:15, 27.12.2021
Замерз насмерть: у реки нашли труп депутата от КПРФ
14:54, 27.12.2021
Певцы Элвин Грей и Фирдус Тямаев после судов и разборок решили помириться
14:17, 27.12.2021
В Следкоме считают, что жену и двух детей мог зарезать сам глава семьи
09:41, 27.12.2021
Подросток разбился насмерть, катаясь на тюбинге с необорудованного склона
09:33, 27.12.2021
Один человек погиб в массовом ДТП с 30 автомобилями на трассе
09:08, 27.12.2021
Татарстан станет пилотным регионом, где выдадут жителям цифровые паспорта
08:36, 27.12.2021
Центробанк с 2022-го начнет контролировать все переводы между физлицами
08:04, 27.12.2021
Семью из четырех человек зарезали, не пожалели даже двоих детей
07:28, 27.12.2021
Электромонтажника, который пожаловался на пытки в полиции, нашли обезглавленным
05:00, 26.12.2021
Есть пробитие!: мужчина обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей
01:00, 26.12.2021
Внутри России зафиксировали незавозные случаи омикрона
00:01, 26.12.2021
МЧС создаст реестр коррупционеров из числа своих бывших сотрудников
20:00, 25.12.2021
В ПФР заявили, что пенсионеры из сел могут получить прибавку к пенсии в 25%
15:14, 25.12.2021
Стало известно, где и с кем встретит Новый год Владимир Путин
13:34, 25.12.2021
Врач-хирург выпал из окна больницы с высоты седьмого этажа и выжил
11:26, 25.12.2021
Пятилетняя девочка умерла после двух визитов скорой помощи
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
09:52, 25.12.2021
Бандиты обложили данью военных, платят даже воевавшие в Сирии
09:07, 25.12.2021
Фигуристка из Казани Камила Валиева лидирует на чемпионате России
01:00, 25.12.2021
Стало известно, куда собрался переезжать Элвин Грей
00:01, 25.12.2021
Мне дико смешно: журналистка похвасталась, что прошла на конференцию к Путину с температурой
11:38, 24.12.2021
Машинист поезда случайно заметил, как у дороги закапывают труп, и сдал убийц
11:13, 24.12.2021
Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после обычного подзатыльника
11:01, 24.12.2021
Замкнуло ИВЛ: в реанимации ковидной больницы начался пожар - погибли двое
10:09, 24.12.2021
У арестованного ректора вуза нашли дома золотой унитаз, нож со свастикой и шапку Мономаха
08:50, 24.12.2021
Мужчину отправили под суд за создание бумажного автомата и дымовых бомб
08:02, 24.12.2021
Пенсионерка, больная коронавирусом, загорелась во время кислородотерапии и умерла
05:00, 24.12.2021
Полиция отказывается вскрывать квартиру, в которой, вероятно, лежит труп
01:00, 24.12.2021
Путин заявил, что может стать адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд
20:00, 23.12.2021
Мужчина два месяца жил с пятисантиметровой веткой в глазу
15:38, 23.12.2021
Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей после вопроса из Татарстана
14:27, 23.12.2021
Арестованный ректор КФУ не признает вину в заказном убийстве и просит принести исторические книги
13:44, 23.12.2021
Путин рассказал, почему бы он хотел жить в Казани
13:12, 23.12.2021
Шлеп-шлеп-шлеп и не спрашивали: Путин назвал недостаточным уровень вакцинации и вспомнил СССР
12:28, 23.12.2021
Обнаруженная в овраге рядом с телом брата голая девочка пережила клиническую смерть
11:20, 23.12.2021
Семиклассница погибла в ванной из-за смартфона
11:11, 23.12.2021
Неизвестные украли ребенка и увезли его на машине прямо на глазах у его матери
07:33, 23.12.2021
Двое детей замерзли в овраге, один погиб: задержана их мать
07:15, 23.12.2021
Сегодня Путин ответит на вопросы, которые волнуют миллионы россиян
05:00, 23.12.2021
9-летний школьник-лунатик босиком и в трусах дошел во сне до школы в -22°C
01:00, 23.12.2021
Работник Ленты в Томске спалил гипермаркет из-за сильного нежелания работать
00:01, 23.12.2021
Сотрудники полиции пытали верующего горячим чайником, чтобы получить пароль от ноутбука
19:00, 22.12.2021
Мужчине дали срок за то, что он отрезал знакомому половой орган
11:52, 22.12.2021
Делом ректора КФУ Гафурова занялся центральный аппарат Следкома
11:03, 22.12.2021
Фигуриста Соловьева, партнера Бородиной по Ледниковому периоду, жестоко избили
08:24, 22.12.2021
Элвин Грей с женой готовятся к переезду
08:13, 22.12.2021
В Татарстане теперь действуют новые требования для прибывающих из-за границы
07:56, 22.12.2021
«Дочка» «Ростеха» заявила о пропаже 10 самолетов спецназначения в Казани
07:00, 22.12.2021
Сотрудник кафе убил коллегу прямо на рабочем месте, когда в зале обедали опера угрозыска
05:00, 22.12.2021
Штраф окаянный: сотрудник ДПС пропел уведомление о штрафе на церковный распев
01:00, 22.12.2021
Мужчина занимался мастурбацией в маске и умер от асфиксии
00:01, 22.12.2021
Четырехлетняя девочка несколько дней провела в квартире с трупом матери-таксистки
19:00, 21.12.2021
Отпустите: 14-летняя девочка пыталась покончить с собой в здании школы
15:07, 21.12.2021
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми с 1 января 2022
11:34, 21.12.2021
Полиция нашла тайник с двумя из 23-х миллионов, вынесенных в коробке кассиршей банка
11:05, 21.12.2021
Четырехлетний мальчик умер от истощения из-за матери, которая ушла в запой
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью