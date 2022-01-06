Игрока казанского "Рубина" Ивана Игнатьева с позором выгнали из ночного клуба, в котором он пил и дебоширил, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

Накануне, как известно, Игнатьев отмечал свой день рождения, ему исполнилось 23 года. По всей видимости, торжество продолжилось в клубе The MODS в Красноярске, откуда родом футболист. Выводить ругающегося и брыкающегося спортсмена пришлось охране заведения.

Иван Игнатьев выступает за казанский "Рубин" с начала 2019 года. За свой первый сезон в Казани он забил один гол в 11 матчах. В чемпионате 2020/21 футболист отметился двумя голами и двумя передачами. В этом сезоне он провел 9 матчей и результативными действиями не отличился.