В Московской области задержана 34-летняя женщина, которую подозревают в убийстве своей 10-месячной дочки. Об этом сообщается на сайте ГУ СКР.

Все случилось во время прогулки в поселке Гаврино Павловского Посада. Местная жительница задушила ребенка и закопала тело в снег в ближайшей лесополосе.

В полицию обратилась родственница матери-убийцы. Она встревожилась, что женщины с ребенком долго нет с прогулки. Начались поиски, сначала нашли тело ребенка, а потом и мать.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Россиянка также рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления. В ближайшее время ей предъявят обвинение.