Страшное преступление в Костроме потрясло всю страну: двое мужчин посреди бела дня украли на улице пятилетнюю девочку и унесли ее к себе в общежитие, где изнасиловали и убили. Тело ребенка нашли в общежитии, двое задержанных уже дали признательные показания.

Один из двух подозреваемых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Об этом сообщила накануне пресс-служба прокуратуры Костромской области.

35-летний мужчина был судим в 2017 году за половое сношение (мужеложство) с подростком, не достигшим 16-летнего возраста. Полицейские регулярно посещали его по месту жительства и проверяли соблюдение установленных ограничений.

Другой подозреваемый ранее был судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный судом, не истек. Оба подозреваемых находятся сейчас в ИВС. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.