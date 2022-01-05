В поселке Умба Мурманской области найден убитым местный криминальный авторитет Виктор Тимченко, на которого жители не так давно пожаловались самому Путину. Об этом сообщает "СеверПост".

Бандит Тимченко умер от множественных ножевых ранений, которые получил от мужчины.

Сельчане в жалобе Путину написали, что Виктор Тимченко и его брат избивают сельчан, заставляют их работать на себя за гроши, угрожают убийством тем, кто кажется им непокорным. После первой жалобы Путину приехала проверка из Мурманска, но она не дала результатов, сельчане говорят, что Тимченко запугал свидетелей.

Об этом они и сообщили во втором обращении к главе государства.