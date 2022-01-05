В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении звезды шоу "Пацанки" Регины Колупаевой. Девушка с ножом напала на собственную мать.

Все случилось в квартире родительницы. 26-летняя телезвезда поссорилась с мамой, схватила нож и нанесла удар в спину. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу, врачи прогнозов не дают.

На девушку завели дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Колупаева принимала участие в шоу "Пацанки" на канале "Пятница" в 2016 году. Сейчас она задержана. Правоохранители утверждают, что девушка была в состоянии наркотического опьянения.