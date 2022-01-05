В Костромской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в похищении и жестоком убийстве пятилетней девочки. Оба, по данным регионального Следкома, уже дали признательные показания.

Следователи установили, что 4 января девочка гуляли на улице Северной Правды в Костроме, недалеко от места, где она живет. Двое мужчин похитили ее прямо на улице и унесли в неизвестном направлении.

На поиски ребенка вышли волонтеры, полицейские, следователи СК, криминалисты.

Тело ребенка обнаружилось в одном из общежитий Костромы. По данным Baza, вечером к зданию пришли местные жители, чтобы узнать, где находятся подозреваемые.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело.