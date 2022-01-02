38-летняя мать двоих детей из Новой Москвы подверглась нападению со стороны мигранта. От насильника ее спас прохожий, который оттащил уроженца Средней Азии подальше, а потом позвонил в полицию.

Мужчина-прохожий обратил внимание на мигранта, который стаскивал штаны с женщины, поваленной им на снег.

"Шёл романтический снег, было прекрасное настроение. А теперь стоит эта картинка перед глазами, когда это тело пыталось сделать это", – признался прохожий, который отметил, что у него тоже есть дети.

О судьбе задержанного ничего не сообщается.