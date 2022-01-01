Раздетого ребенка без сознания нашли в лесу под Ижевском, сообщили в республиканском Следкоме.

Мальчика заметили местные жители.

"У ребенка отсутствовала верхняя одежда и имелись признаки переохлаждения. Он был госпитализирован, оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет", — уточнили в СК.

Как выяснилось, 11-летний мальчик потерял ключ от квартиры и отправился его искать. Так он и оказался без одежды в лесу.

Тем не менее следователи беседуют с педагогами, соседями и родителями пострадавшего, чтобы выяснить все обстоятельства дела.