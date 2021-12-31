Все открыто, никаких QR-кодов нет: Как учителя из России живут в охваченной омикроном Южной Африке

Что мы знаем о Южной Африке? Думаю, что большинство россиян вряд ли сходу вспомнят что-то интересное об этой стране. Кто-то припомнит про природу и сафари, кто-то про мыс Доброй Надежды, а любители футбола наверняка еще не забыли, что именно в ЮАР в 2010 году проводился чемпионат мира. Сейчас же ЮАР связывают больше с новым штаммом коронавируса "омикрон", который вызывает опасение у многих экспертов.

К ПАНДЕМИИ ОТНОСЯТСЯ ФИЛОСОФСКИ

Казалось бы, в связи с вспышкой "Омикрона" в стране должны ввести локдаун и запретить все перемещения. Однако на деле все совсем не так. Корреспондент ProKazan.ru поговорил с Алексеем и Ириной Стребковыми, которые вот уже третий год живут и работают в ЮАР. По их словам, никто в Претории (столица Южной Африки, прим. ред.) не замечает коронавирус.

"К Пандемии здесь стали относиться философски, несмотря на то что прирост заболевших ежедневно отмечается на уровне 15 тысяч человек. Страна на 1-м уровне. Всё открыто. Мы ходим регулярно в Тренажёрный зал, где одновременно занимаются сотни спортсменов, открыты бассейны, сауны, кафе, рестораны. Нет QR!! На новогодние праздники мы летим на брега индийского океана и проедем на машине по Гарден-Рут, самой красивой дороге в мире, по сведениям ЮНЕСКО, вплоть до Атлантического океана!", – рассказал Алексей.

Супруги Стребковы за свою жизнь успели посмотреть мир. Три года жили в Египте, четыре в Болгарии, два в Японии, шесть во Вьетнаме. Теперь вот ЮАР. Узнав, кем работают Алексей и Ирина люди обычно удивляются. Стребковы – простые учителя русского и литературы. На рабочий процесс коронавирус все же наложил отпечаток. В 2020 году из-за закрытого неба они так и не смогли прилететь в отпуск в Россию, зато больше узнали про Африку.

ЗАСТРАХОВАТЬ МАШИНУ СТОИТ 1000 ДОЛЛАРОВ

"ЮАР - невероятно интересная страна, со своей героической и трагической историей. Поражают разительные контрасты между невероятным богатством и непостижимой нищетой, в которой находится более 50% населения. И блестящие стеклом и никелем отели, спортивные комплексы и супермаркеты и невероятная грязь... Потрясающие природные условия. Национальные парки, ухоженные и возделанные поля с мелиоративными установками, закупленными ещё в СССР. Замечательная инфраструктура, во многом сохранившаяся ещё со времён апартеида. Прекрасные дороги, развязки, акведуки, замечательные автомобили. Что удивительно, почти все марки выпускаются в стране!".

Купить машину в Африке не составило больших проблем, но само оформление оказалось очень длительным, а цены, по словам Алексея Стребкова, просто шокировали.

"Страна очень бюрократическая. Приведу пример. Купив машину, я прошёл через жуткие бюрократические препоны, чтобы получить номера. Да, здесь действует в основном страховка КАСКО и стоит это порядка 1000 долларов. И это только на такую маленькую машинку, как у меня - Volkswagen Polo (1,4). Вообще жизнь в ЮАР невероятно дорогая. Дорого всё! Но Россия уже подтягивается основательно к ЮАР в плане цен", – рассказывает Алексей.

ПУТИН, ВОДКА И МАТРЕШКА

По словам Стребковых, к русским в ЮАР относятся с интересом. Особой враждебности нет. Некоторые местные с любопытством вслушиваются в русскую речь.

"К русским относятся нейтрально или с оттенком с лёгкого удивления. Языка совсем не понимают, спрашивают, что это за наречие, когда слышат его. Представление о России имеют самое отдалённое. Вспоминают Путина, "Спутник", водку и матрёшку. Понятно, что восприятие их России "мифологическое". Но вопросов задают много и удивляются, что у нас бывает даже жарче, чем у них", – поделились впечатлениями Стребковы.

При том, что местное население совершенно не понимает русского, никаких проблем с общением нет. Для передвижения по городу и стране хватает разговорного английского.

"Достаточно знать ходовые, расхожие фразы на языке Шекспира. Проблемы появляются там, где требуется хороший английский язык, общественные организации, банки, полиция, тогда мы прибегаем к помощи учителя английского языка или дипломатов".

НИКАКОЙ ВРАЖДЫ В СТРАНЕ НЕТ

Вопреки расхожему мнению, что в Африке опасно ходить по улицам, собеседники Prokazan.ru отмечают обратное.

"За более чем 2,5 года я не стал свидетелем чего-то выходящего за рамки закона, хотя нередко выхожу пешком и выезжаю на автомобиле", – пояснил Алексей Стребков.

За 2,5 года Стребковы смогли исколесить почти всю Южную Африку. Знают столько мест, что сами готовы водить экскурсии.

"Посетили за это время мы весьма немало: были и в Кейптауне, насладились видами столовой горы, посетили и мыс Доброй Надежды, и Капскую провинцию, где изготавливают прекрасные вина. И в Мпумаланге, и в Сент-Люсии, и во множестве национальных парков. И в этнографической деревне, и в Музее "Колыбель человечества". И проехались на "Красном автобусе" в период цветения джакаранды по улицам Йоханнесбурга, Джобурга, как его называют местные! Называть я могу много чего ещё интересного. Но, полагаю, что и этого достаточно для того, чтобы составить хотя бы отдалённое представление об этой уникальной стране", – рассказали собеседники издания.

Отметим, что на данный момент прямого авиасообщения между Россией и ЮАР нет. Хоть Росавиация и дала добро на полеты. Правда, попасть в африканскую страну иностранцам пока нельзя. Из-за омикрона в ЮАР ввели, по сути, единственное ограничение – закрыли границы.