ВЦИОМ провел новогодний опрос среди россиян, и выяснилось, что 34% опрошенных уверены, что 2022 год будет лучше 2021-го.

39% респондентов отметили, что год, вероятно, будет таким же, как и уходящий. А 21% (каждый пятый) уверены, что новый год будет хуже предыдущего.

На вопрос, каких позитивных новостей от 2022-го ждут люди, 22% ответили, что ожидают улучшения эпидситуации с коронавирусом. 11% ответили, что ждут повышение уровня жизни. 9% сообщили, что ждут снижения цен, 7% с нетерпением ожидают улучшений на международной политической арене.

19% не ждут никаких положительных изменений.