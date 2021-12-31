В 2022 году стоимость поездок на такси в России может увеличиться на 10-15 процентов, об этом предупредили опрошенные Forbes участники рынка перевозок.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталья Лозинская заявила, что эпохе дешевых поездок в такси приходит очевидный конец. "Очевидно, дешевого такси больше не будет", — заявила она.

Вкупе с ростом цен на бензин и подорожанием ОСАГО водителям зачастую оказывается невыгодно работать.

После новогодних праздников участники рынка прогнозируют массовый отток водителей.