Уголовное дело о применении насилия к представителям власти возбудили в отношении четверых подростков после их нападения на инспекторов ДПС в Иваново, сообщил региональный Следком.

Трое 16-летних и один 17-летний местные жители решили подраться с инспекторами, когда те прибыли по вызову. Около 5 утра поступило сообщение о том, что группа людей пыталась украсть аккумулятор из припаркованной машины. Владелец авто сказал инспекторам, что подростки убежали.

Вскоре инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили группу из четырех несовершеннолетних.

"Будучи недовольными законными действиями полицейских по выяснению обстоятельств произошедшего, подростки поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела. Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних, а двое других, один из которых был в наручниках, сбежали, завладев служебным видеорегистратором "Дозор" сотрудников ДПС", - отмечает СУСК.

Сейчас задержаны все четверо. Все ими украденное найдено в местах их жительства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.