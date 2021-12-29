Названа группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Влияет ли или не влияет группа крови на финансовое состояние человека? Именно этим вопросом задались социологи. Они выяснили, среди людей какой группы крови больше всего миллионеров.

Если у вас третья группа крови, то принимайте поздравления! Об этом свидетельствуют данные исследователей. Вы либо уже состоятельный человек, либо скоро станете богатым.

По статистике, почти 40% состоятельных людей имеют именно эту группу крови, а всего по миру она встречается лишь у каждого пятого.

Причина заключается в том, что третья группа крови наделяет человека определенными качествами. А именно быстрая ориентированность в новой ситуации, способность налаживать контакт с незнакомцами, изобретательность и авантюризм. С таким набором навыков можно стать успешным бизнесменом, и никак иначе.

Также немаловажным фактором является то, что у носителей третьей группы крови чаще всего наблюдается уровень интеллекта выше среднего.