Увеличение МРОТ, налог на миллионеров и подорожание ЖКХ: Что изменится в жизни казанцев с 1 января

В наступающем 2022 году произойдет много изменений. Увеличатся МРОТ и прожиточный минимум. Вырастет размер пособия на детей до 3 лет и изменятся условия его получения. Но есть и отнюдь не радующая, хотя и вполне ожидаемая новость - резко повысятся цены на некоторые продукты. Prokazan собрала информацию о том, что нового ждет татарстанцев с 1 января.

НОВОВВЕДЕНИЯ 2022 ГОДА

Увеличится МРОТ

Минимальный размер оплаты труда будет повышен до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля.

Прожиточный минимум тоже увеличится. В целом по России на душу населения он составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Изменения в налоговых вычетах

Государство может возвращать часть денег, израсходованных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало составляющей социального вычета. Он может применяться к доходам, которые получены с 1 января 2022 года.

Фото: Prokazan

Изменения в пособиях на детей до трех лет

С 2022 года получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет смогут больше семей. Она будет осуществляться в том случае, если доход на каждого члена семьи не выше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

Размер пособия тоже повысится и составит прожиточный минимум для детей на год обращения за выплатой.

Фото: 7я.ру

Электронный документооборот

Вступит в силу закон об электронном документообороте в сфере труда. Электронный документооборот позволит работникам подписывать документы, связанные с трудовыми отношениями, электронной подписью, не посещая отдел кадров, и иметь быстрый доступ к нужным документам. По словам авторов инициативы, с принятием законопроекта соискатель сможет найти работу из другого региона, пройти собеседование в дистанционном режиме и заключить трудовой договор.

Назначение пенсии по инвалидности без заявления

Вводится беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности, социальных доплат к пенсии и пенсий по предложению органов службы занятости. ПФР будет раз в три года оповещать женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как формируется их пенсия.

Информация о льготах в МФЦ

Граждан будут консультировать о мерах соцподдержки в органах власти и местного самоуправления, специализированных организациях и МФЦ при личном посещении. Пока они могут это сделать через портал "Госуслуги" и по бесплатному номеру.

Индексация маткапитала

Индексация материнского капитала будет проводиться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер будут ежегодно пересматривать 1 февраля. До этой даты сумма выплаты составляет 483,8 тысяч рублей на первого ребенка и 639,4 тысяч рублей на второго.

Фото: MAMA PRO

Выплаты напрямую из ФСС

С нового года перечисление страховых выплат будут идти на банковский счет или через "Почту России". Благодаря этому граждане смогут получать пособия без задержек вне зависимости от финансового положения работодателей.

Изменения касаются выплат по больничным, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременного пособия при рождении ребенка.

Оптимизация госзакупок

Количество конкурентных способов сократили закупок до трех — конкурс, аукцион, запрос котировок. Другие исключены, потому что они во многом повторяют порядок проведения открытого конкурса.

Ограничения для банков и МФО

Банку России предоставят право ограничить банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче тех или иных потребительских кредитов займов. Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которые будут относиться к этим мерам, и порядок ограничения.

Фото: Prokazan

Увеличится лимит "Пушкинской карты"

Лимит "Пушкинской карты" составит 5 тысяч рублей. Напомним, "Пушкинская карта" - специальная банковская карта для людей в возрасте от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство.

Упрощение получения субсидии на оплату ЖКУ

Отказать в субсидии смогут только если дело о взыскании долга уже рассмотрели в суде и судебный акт вступил в силу, а долги накопились за период не более трех последних лет. Сейчас на нее могут рассчитывать только те, у кого нет задолженности или есть соглашения по ее погашению.

Кроме того, теперь, чтобы получить субсидию и компенсацию на оплату ЖКУ, не нужно предоставлять документы.

Государственный кадастровый учет

Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться через четыре года после проведения последней оценки. В городах федерального значения этот срок могут сократить вдвое, если субъект РФ примет соответствующее решение. При этом в 2022 году проведут внеочередную государственную кадастровую оценку земельных участков во всех субъектах РФ.

Умные счетчики

С 2022 года устанавливать будут только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Такие счетчики сами передают показания в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

Покупать счетчики самим не нужно. В многоквартирных домах за их установку отвечают гарантирующие поставщики электричества, а в частных домах и на промышленных предприятиях — сетевые организации.

Фото: Ассоциация председателей советов многоквартирных домов

Льготы для общепита

Предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юридических лиц и ИП, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере общепита, повысится до 1 500. Для таких предприятий предусмотрены льготы для малого и среднего бизнеса.

Также услуги общепита, которые оказываются через объекты общественного питания и при выездном обслуживании, не облагаются НДС.

Фото: телекомпания "Такт"

Единый регистр сведений о населении

В России заработает единый федеральный информационный регистр. Он будет содержать Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан. Новую информацию собирать не будут.

Контроль за оборотом оружия

Росгвардия будет создавать и вести в электронном виде реестры лицензий и разрешений со сведениями о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестре будут вноситься данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а также срок действия документов на оружие.

Налог для миллионеров

Физические лица, у которых на счетах в банках лежит более 1 миллиона рублей, в 2022 году должны будут заплатить 13% налога с полученного дохода. Считается совокупный доход по вкладам, выплаченный за предыдущий год, минус необлагаемая величина — в 2021 году она составляла 42,5 тысячи рублей. Первые уведомления миллионеры получат осенью вместе с налогом на транспорт и недвижимость.

Россияне, у которых доходы за 2021 год составили свыше 5 миллионов рублей, должны заплатить налог по повышенной ставке — 15%. Собранные средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Фото: "Столица С"

Что подорожает

Уходящий год запомнился россиянам небывалой инфляцией, превысившей 8%. Но на этом рост цен не закачивается. Эксперты считают, что уже в январе следующего года грядет новая волна подорожания жизненно важных товаров. Власти надеются, что в будущем удастся вернуться к плановым показателям и остановить инфляцию на уровне 4%.

В соответствии с изменениями, вступающими в силу в 2022 году, в России увеличится стоимость ряда товаров.

Поскольку была введена обязательная маркировка, подорожание ждет продукцию, вошедшую в перечень обязательной идентификации, в том числе и бутилированную воду, велосипеды и велосипедные рамы.

Фото: "Веложурнал"

Драгоценные металлы и камни подорожают в связи с изменением порядка государственного регулирования, который вступит в силу в марте будущего года.

Также повысится цена на услуги доставки, поскольку они стали в несколько раз более востребованными, а инвесторы больше не хотят оплачивать то, чем пользуются клиенты.

По традиции с 1 июня подорожают услуги ЖКХ. Стоимость крепкого алкоголя и другой спиртосодержащей продукции повысится на 7-28% в связи вступлением в силу законопроекта об увеличении минимальной розничной цены.

Так как власти собираются отказаться от экспорта драгоценных лома и отходов, вполне возможно, что цены на бытовую технику увеличатся на 15-20%.

Ожидается и резкий рост стоимости кредитования из-за увеличения Центробанком ключевой ставки до 8,5%.

Цены на продукты

В будущем году вырастут цены на некоторые продовольственные товары, в том числе на муку (на 3,7%), хлеб (на 2,1%), хлебобулочные изделия и масло (на 2,2%).

Фото: 1000.menu

По оценке специалистов, стоимость практически всех традиционных новогодних продуктов, которые идут в Новый год на праздничный стол, увеличится на 5-20%. Поднимутся цены и на другие продовольственные товары:

гречневая крупа на 1,11% (за год она подорожала больше, чем на 25%);

яйца на 1,3% (в настоящий момент уже зафиксирован рост на 15,5%);

макароны и сливочное масло – на 1%;

капуста – на 4,8;

огурцы – на 4,2%;

томаты – на 1,5%.

Галопирующими темпами растут цены на капусту. Только с начала текущего года она подорожал на 131%.