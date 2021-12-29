Деду Морозу насчитали пенсию в 10 221 рубль. Такой размер выплат назвали в региональном отделении Партии пенсионеров в Свердловской области, сообщает "Лента.ру".

Трудовой стаж зимнего волшебника начинается с 1937 года, когда в СССР вернули празднование елок. За все годы, учитывая доплаты, дедушка заработал пенсию в размере 10 221 рубля.

Поскольку дедушка считается работающим пенсионером, то его пенсия не индексируется. Единственная доплата, на которую он мог претендовать, касалась содержания несовершеннолетней внучки — Снегурочки, отметили в партии.