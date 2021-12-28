53-летний пассажир казанского вертолета Ми-2 Илья Хромов, выживший при крушении вертолета под Ижевском, смог чудом дождаться помощи на морозе, потому что снял одежду с погибшего пилота Дамира Гафурова. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Гафуров связался с МЧС и обрисовал примерное место падения. Он торопил помощь, говорил, что они замерзают. Когда спасатели нашли место крушения, Гафуров уже погиб, а Хромов был при смерти. По словам источников Baza, он смог выжить, потому что снял одежду с погибшего пилота.

Сейчас Хромов находится в тяжелом состоянии в реанимации первой республиканской больницы Ижевска.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Крушение вертолета, который вылетел из Казани для обследования нефтепровода, произошло 27 декабря в 14:00 мск. Воздушное судно принадлежит АО «Казанское авиапредприятие».

"Мерзну, холодно! Холодно!" — вот, что повторял Гафуров по рации, пока был жив. Он и Хромов ждали помощи на морозе более 9 часов.