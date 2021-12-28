Одни люди едят, что хотят, и не толстеют. Другим же приходится постоянно следить за своим весом. Ученые выяснили, что носители одной из групп крови имеют наибольшие проблемы с лишним весом в отличии от остальных.

Британские исследователи изучили, как влияет тип крови на склонность к ожирению. В результате было доказано, что связь действительно существует.

Спокойны могут быть обладатели первой группы крови. У них редко возникают проблемы с ЖКТ, и ожирению совсем не подвержены. А все из-за того, что умеют контролировать аппетит, и часто к этой группе людей относятся любители активного отдыха.

Третьей группе крови также не стоит опасаться таких проблем. У носителей имеется ускоренный обмен веществ и сильная нервная система.

Если у вас второй тип крови, то вам придется внимательно подходить к выбору своего рациона питания. У обладателей второй группы крови чаще всего возникает расстройство пищеварения. Люди склонны заедать свои проблемы, стресс и одиночество. Им сложно пройти мимо очередной кондитерской.

Наконец, несмотря на избирательность в еде, именно люди с четвертой группой крови имеют большую предрасположенность к ожирению.