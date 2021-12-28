Мать погибшего при крушении вертолета Ми-2 из Казани в Удмуртии пилота Дамира Гафурова еще не знает о гибели своего сына. Об этом сообщил племянник летчика Денис Альмятов, сообщает РЕН ТВ.

Он рассказал, что Гафуров был очень дисциплинированным и образованным, а также окончил с отличием Сызранское авиационное училище.

"Его уговаривали там остаться инструктором, но он уехал служить, обзавелся семьей..." — отметил молодой человек.

После выхода на пенсию летчик приехал жить в Удмуртию, к жене.

Вертолет из Казани разбился в 14:00 27 декабря при облете нефтепровода. На борту находились два человека.

Только через десять часов спасатели нашли упавший Ми-2. Гафуров был мертв, его пассажир доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии.