Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, где и с кем будет отмечать Новый год российский президент. По словам Пескова, Путин отметит праздник в окружении родных и близких людей.

В то же время полноценной рождественной недели у Путина, скорее всего, не будет. Песков полагает, что только первые несколько дней станут выходными для президента.

"Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", — заключил он.

Песков объяснил отсутствие такой возможности тем, что президент постоянно вынужден работать с документами и другими данными.

"Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам", — добавил представитель Кремля.