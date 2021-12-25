Казанская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Юная спортсменка из Татарстана успешно выполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, получив за прокат 90,38 балла.

Второе место занимает Софья Муравьева(81,87). Замыкает тройку Анна Щербакова (81,46).

Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28) в своих прокатах упали с тройного акселя и занимают пятое и седьмое места соответственно.

Произвольные программы фигуристки представят сегодня, 25 декабря.