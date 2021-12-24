«Шаг за шагом к роли Капитана Америка». Денис Власенко – об актёрской карьере и супергеройских ролях

На телеканале ТНТ 10 января выходит сериал «Мне плевать, кто вы» – терапевтическая комедия о парне, которому необходимо срочная сепарация от маминой гиперопеки. Главную роль исполнил Денис Власенко (Happy End). В интервью актёр рассказал о том, на что похож сериал, какие темы он поднимает, и поделился планами о карьере за рубежом и мечтами о супергеройских ролях.

По вайбу сериал «Мне плевать, кто вы» напоминает Sex Education от Netflix, вы и сами это отмечали. На ваш взгляд, чем отличаются отношения главного героя с мамой там и здесь? Как меняется тональность в обсуждении темы секса с учётом различий в аудитории?

Мне кажется, что сейчас эпоха главных героев немножко уходит от копов, которые что-то где-то узнают, кого-то убивают или кому-то что-то подкидывают. Поэтому, в принципе, я думаю, что, безусловно, сходства Жени и Отиса в чём-то есть, хотя, признаться честно, я обожаю этот сериал, но ни одной секунды не пытался каким-то образом скопировать его поведение или сделать что-то в этом духе. Я как-то больше отталкивался от своей природы, от каких-то сценарных находок и, конечно, работы с девчонками-авторами.

Если продолжать тему Netflix, то сейчас снимается первый полностью российский проект для этой платформы – «Анна К». Хочется ли вам однажды появится на Netflix или ещё где-то за рубежом? В каком проекте и в какой роли? Условно говоря – в эпизоде громкого шоу или в главной роли в мини-сериале?

Да, конечно, хотелось бы там заявиться, причём желательно поярче. Хотя маленьких ролей, как говорят великие артисты, конечно, не бывает. Мне бы очень хотелось где-нибудь сняться, я учу язык и стремлюсь к этому. Хочется сняться в чём-то таком подростковом, дурацко-наглом.

Сейчас в фильмах и сериалах всё активнее затрагивают темы психологической помощи. В «Мне плевать, кто вы» это тоже прослеживается, ведь именно совет психолога о сепарации становится сюжетообразующим. На ваш взгляд, насколько важно поднимать эту тему в кино и как лучше это делать: в комедийном ключе или более серьёзном?

Безусловно, это очень важно и актуально, с годами мы все понимаем, что это необходимо, что депрессия – это болезнь, а не какое-то состояние, при котором мама говорит: «Ты займись уборкой, и всё пройдёт». Круто, что большое количество моих знакомых и вообще людей из моего окружения серьёзно подходит к этому вопросу, безусловно, об этом нужно и важно говорить. Мне кажется, что за какими-то серьёзными штуками наблюдать интереснее, когда они преподносятся с юмором, а не выжимают из зрителя слезу, так и эффект мощнее. Поэтому отличный жанр для таких тем, на мой взгляд, это комедия или драмеди. В сериале «Мне плевать, кто вы», мне кажется, это сделано идеально. Ведь сеансы у психолога показаны очень смешно, несмотря на всю травматичность Жени и его персонажа.

В вашей дебютной работе «Подбросы» вы исполнили роль человека, который не чувствует боли. Сюжетная завязка частично отсылает к комиксным историям вроде «Неуязвимого» и «Пипца». Скажите, а как вы относитесь к супергеройскому жанру? Есть ли у вас любимый персонаж комиксов? Что думаете о развитие этого жанра в России? И хотелось ли вам сыграть какого-нибудь супергероя? Если да, то гротескного Супермена или более приземленного Майора Грома?

Да я за этим и пришёл в эту профессию! Я вообще хочу какие-то штуки делать, супергеройские, фантастические вещи. «Гарри Поттер», монстры – я всё жду, и думаю, что дождусь, конечно. Мне очень хочется чего-то необычного. Да, в «Подбросах» у меня был такой маленький русский супергерой. Какого бы героя мне хотелось сыграть? Конечно, жёсткого брутала на байке! На самом деле если супергерой, то классический. А если что-то фантастическое, то там уже можно и хвост русала пририсовать. Майор Гром? Я не совсем увлекаюсь комиксами, но считаю, что кино прикольное. Если бы мне предложили сыграть молодого Майора Грома, я бы с радостью согласился.

Некоторые фанаты говорят, что вы внешно чем-то похожи на Славу Марлоу. Согласны с этим? Нравится ли вам его музыка? И что вы вообще слушаете?

Да, мне приходило много комментариев на эту тему, я даже хотел как-то пошутить, что мы не очень-то похожи. Слава – прикольный парень! Но мне кажется, что мы совершенно не похожи, конечно.

Вообще я тащусь от олдового хип-хопа, как в клипах двухтысячных: крутые афроамериканцы, женщины в купальниках – очень угораю по этому.

Вы начинали актёрскую карьеру в родном городе, где исполняли разные роли в музыкальном театре «Муравейник»: от Жучишки до Емели. Приезжали ли вы туда уже в качестве большой звезды? И вообще: как часто бываете в Курске? Что вас сейчас связывает с городом? Замечаете ли его трансформацию?

Я, конечно, там бывал, но обычно это делаю скромно, пытаюсь не устраивать какие-то супервстречи. Заезжаю в гости к родителям, к бабуле – ничего сверхъестественного. С преподавателями – тоже, у нас есть традиция. Как только приезжаю в Курск, обязательно должен встретиться со своими педагогами: мы там болтаем, пьём чай, едим сладости. Когда я учился ещё в институте, мои педагоги приглашали меня в театр, чтобы я провёл мастер-классы для ребят, показал им задания, которые мы делали в институте. Там настоящая корпорация по выпуску клёвых ребят, поэтому я уверен, что ещё про кого-то вы обязательно услышите.

В Курске последний раз был летом, а до этого не бывал два года. И там почти ничего не изменилось – это островок стабильности в этом сумасшедшем мире.

После окончания ВГИКа вы стали членом труппы Московского Театра Юного Зрителя. Какую роль в вашей жизни сейчас играет театр? Где вам комфортнее работать: на театральных подмостках или перед камерами в кино и сериалах?

Сейчас в МТЮЗе я не работаю, но не могу сказать, что театр в моей жизни отсутствует. Я совсем не против быть приглашённым артистом в каком-нибудь спектакле, но в труппе театра я не состою. Спросили бы меня об этом лет пять назад, сказал бы, наверное, что я фанатик театральный и всё такое, но сейчас так сказать не могу. Посмотрел на то, как устроены театры изнутри, и это не самая весёлая штука в мире. Занятость, условия – это тяжело. Но если бы условный Константин Богомолов скинул мне СМС: «Дэн, привет, ты прикольный, приходи к нам играть в спектакле». Я бы ответил: «С радостью!» Быть в труппе в 2021-2022 году сложновато, а вот приглашенный артист – это отличный формат.

В ближайшее время с вами выходит ещё два проекта, помимо «Мне плевать, кто вы»: «И снова здравствуйте» и «Стрим». Последний кстати, вызвал большой ажиотаж во время презентации, многие его очень ждут. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этих проектах и своих ролях.

Да, «И снова здравствуйте» тоже должен скоро прогреметь. Я там играю молодого студента-патологоанатома, это клёвая история, немножко супергеройская, где два главных персонажа – это добрый и злой полицейский. Я как раз тот самый добрый коп, который помогает напарнику разрулить всякие проблемы, и это здорово, смешно и круто снято! Там много экшна, мне очень симпатична эта работа.

«Стрим» – это смешение зумерских и бумерских штучек, как в «Мне плевать, кто вы». Там есть школа, и она очень узнаваемая нами всеми: с каким-то пороками, недостатками – та школа, о которой мы ностальгируем. Там показаны проблемы нынешней молодёжи, а главный герой стримит всё происходящее в онлайн-режиме, и он тоже, получается, своего рода, современный супергерой. Это я так шаг за шагом иду к Капитану Америка!

«Мне плевать, кто вы» - с 10 января в 20:00 на ТНТ