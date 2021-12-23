Названа группа крови с самым сильным иммунитетом

Ученые назвали группу крови, обладатели которой имеют повышенную способность продуцировать интерферон при вирусных инфекциях. Именно эта группа крови обеспечивает самый сильный иммунитет.

Самыми устойчивыми к инфекциям оказались носители четвертой группы. У 92 % испытуемых белок хорошо вырабатывался.

Следом идут обладатели третьей группы - 91% испытуемых и первой группы - 80%.

А вот носители второй группы крови в 40% случаев имеют сниженную способность продуцировать интерферон. Люди, обладающие этой группой наиболее предрасположены к острым респираторным инфекциям.

Напомним, интерфероны - это белки, которые выделяются клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактерии и низкомолекулярные химические соединения.