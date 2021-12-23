От поздравления студентов до ареста в суде: Как жизнь Ильшата Гафурова поменялась за одни сутки

Задержание ректора КФУ Ильшата Гафурова остается самой обсуждаемой темой в Татарстане. Вечером 21 декабря его в сопровождении сотрудников ФСБ доставили спецбортом в Москву и уже через считанные часы Гафуров предстал перед судом, который отправил 60-летнего управленца под арест на два месяца - до 21 февраля 2022 года.

Вторник, 21 декабря, для Гафурова обычный рабочий день. Сайт вуза пестрит высказываниями своего руководителя. Вечером Гафуров присутствует на вручении наград конкурса "Студент года". Ректор был улыбчив и много говорил о развитии вуза.

«Также в этом году в рамках Года науки и технологий мы торжественно дали старт перезагрузке студенческих научных объединений и положили начало новому этапу развития кружкового движения. Мы искренне рады, что студенты проявляют себя во всех сферах общественной жизни и показывают восхитительные результаты, - сообщил Гафуров. - Вы – талантливая, яркая молодежь Казанского федерального университета! Мы всегда будем поддерживать ваши студенческие инициативы, желание и стремление развиваться, становиться лучшими во всех направлениях. Желаю, чтобы вы твёрдо шли к достижению своих целей, стремились к новым успехам, были полны творческой энергии и научной настойчивости!».

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы.

Тогда мало кто и подумать мог, что это выступление может стать для Гафурова последним на посту ректора казанского вуза. Уже через несколько часов появилась новость - сотрудники ФСБ задержали Гафурова и перевезли в Москву.

«При проверке ИВС на Петровке выяснилось, что Ильшат Гафуров сегодня утром был помещен в трехместную камеру, где содержался один, а днем был отправлен в Басманный суд для избрания меры пресечения», — цитирует ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова RT.

НОВЫЙ ГОД ЗА РЕШЕТКОЙ

Судьей в деле Гафурова оказалась Евгения Николаева. Именно она в свое время арестовывала экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Гафурова она жалеть не стала. Несмотря на просьбы адвокатов не заключать ректора под стражу, его отправили под арест на 2 месяца - до 21 февраля 2021 года. Так что планы встретить Новый год в компании родных и близких у Гафурова точно не осуществятся.

Сам ректор КФУ на кадрах, предоставленных пресс-службой Басманного суда столицы выглядит уставшим и потрепанным. Есть даже ощущения, что арестовывали Гафурова в том же костюме, в котором он накануне поздравлял студентов.

По виду Гафурова можно было сделать вывод - он никак не ожидал, что спустя 21 год его обвинят в организации заказного убийства депутата Айдара Исрафилова. События датируются концом 90-х годов. Гафуров на тот момент был членом Госсовета РТ и занимал пост мэра Елабуги. При этом, ректору КФУ приписывают довольно тесную связь с лидерами одной из самых мощных ОПГ Татарстана того времени - «29-й комплекс» Адыганом Саляховым и Рузалем Асадуллиным.

Фото: КФУ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО ЛЕТОМ 1999-ГО?

Именно «29-му комплексу» приписывают убийство депутата Елабужского райсовета Айдара Исрафилова, который в 90-е годы возглавлял группировку «Айдаровские». Как сообщает «Бизнес Online», с властями города у него был конфликт из-за контроля над городским рынком. Кроме того, Исрафилов якобы собирался бросить вызов Гафурову на выборах в Госсовет РТ (в те годы избрание в региональный парламент считалось условием назначения главой администрации).

Однажды к Исрафилову на встречу напросился 22-летний представитель ОПС «29-й комплекс» Игорь Кулясов, который сообщил, что ему поручили убийство депутата, и предложил перекупить заказ за 20 тысяч долларов. Бизнесмен платить не стал, а выступил на елабужском телевидении, где заявил, что на него готовится покушение, а «заказчик — местная власть».

По заявлению Исрафилова было возбуждено уголовное дело, Кулясова задержали, но вскоре отпустили — предъявить ему оказалось нечего, преступления он не совершал. В итоге 28 августа 1999 года в Москве киллер сделал свое дело, застрелив Исрафилова возле рынка в спорткомплексе ЦСКА. Убийцу поймали через месяц, но на след заказчика правоохранительные органы так и не вышли.

Фото: КФУ.

ГАФУРОВ ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ, СИДИТ В КАМЕРЕ С ОДНИМ СОСЕДОМ

Несколько лет назад Саляхова и Асадуллина задержали. Саляхова летом 2021 года секретно доставили в Казань для допросов. Вероятно, что в ходе беседы со следователями он и упомянул фамилию Гафурова. Тем более, что есть информация, что ректору КФУ некоторые СМИ приписывают и попытку заказного убийства самого Саляхова.

Сам Гафуров свою вину в заказном убийстве не признает. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили ректора в ИВС на Петровке.

«Гафуров сидит в трехместной камере с одним соседом, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Он заявил наблюдателям, что считает себя невиновным», - сказали в ОНК.

Впрочем, если вина ректора будет доказана, то ему грозит довольно суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.