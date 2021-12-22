Месяц казанским QR-кодам в общественном транспорте: каковы результаты и идет ли проверка до сих пор?

С 22 ноября в Татарстане ввели ограничение, которое по праву можно считать одним из главных и резонансных событий этого года в республике. Отныне проезд на городском общественном транспорте стал возможен исключительно при наличии QR-кода. В противном случае пассажиру без заветного квадратика придется понести штраф за административное правонарушение вплоть до 30 тысяч рублей.

Естественно столь резкие перемены привели к большим недовольствам со стороны граждан. Особенно четко это виднелось в первую неделю. Доходило до того, что пассажиры без QR-кодов вступали в перепалки с кондукторами, избивали контроллеров, просящих предоставить код и намеренно останавливали движение трамваев.

Апогеем волны недовольств в первую QR-ную неделю стал несанкционированный митинг у стен мэрии города. Порядка 100 пришедших, в основном пенсионеров, возмущались нарушением их прав. Сотрудники правоохранительных органов довольно долго не вмешивалась в ситуацию, однако после нескольких предупреждений из автозаков выбежали силовики и стали задерживать всех подряд. Всего через несколько минут два заполненных автозака уехали в сторону ОП «Япеева», а площадь оказалась пуста.

Нельзя сказать точно, сработал ли план граждан, но кажется, что после митинга проверка QR-кодов в общественном транспорте стала уже не такой жесткой. И вот спустя ровно месяц после нововведения самое время делать промежуточные итоги. Уменьшилось ли за этот период среднее количество заболеваний коронавирусом, сколько людей все-таки решило сделать вакцину и проверяют ли QR-коды в общественных транспортах Казани сейчас?

Самым тяжелым с точки зрения возможности пройти внутрь без QR-кода являлся и является метрополитен. В первые дни из-за большого потока пассажиров без QR-кодов рядом со стойками металлоискателей стояло стабильно по два человека. Сейчас же такая активная проверка стала редкостью и теперь, если сильно захотеть, то и в метро можно запросто попасть без QR-кода.

Что касается автобусов, троллейбусов и трамваев, то, как мы помним, в первые недели ответственность за проверку кодов зачастую лежала на кондукторах. Последние этим само собой были крайне недовольны.

«Мы и так в час-пик почти не успеваем всех пассажиров «пробивать», а нам тут еще хотят лишнюю неоплачиваемую работу вручить. Сотрудники возмущены» - говорила кондуктор одного из троллейбусов в первые дни после ввода ограничений.

Сейчас же ситуация изменилась, и по словам кондукторов, ответственность за проверку кодов отныне с них сняли и вручили ее сотрудникам специальных контрольно-ревизионных служб, которые выборочно заходят в общественный транспорт и предъявляют у пассажиров «квадратики». По поводу частоты данных проверок не сообщается, но на своем личном опыте могу сказать, что за месяц использования троллейбусов и трамваев с подобной проверкой приходилось сталкиваться от силы раза два-три и то лишь в первую неделю.

Так что фактически сейчас, даже не имея QR-код, можно запросто пользоваться общественным транспортом. Правда хоть и крайне маленькая, но вероятность получить штраф до 30 тысяч рублей все равно имеется.

А что там по результатам эксперимента? Еще до ввода кодов в Минздраве заявляли, что все это вынужденная мера, направленная в первую очередь на предотвращение появления новых случаев заражений коронавирусом. Давайте взглянем на динамику роста Covid-19 в Татарстане за последний месяц, ведь причин не доверять данным Оперштаба у нас попросту нет.

Если сравнивать цифры заболеваемости за последнюю неделю в данный момент и за последнюю неделю до ввода QR-кодов в общественном транспорте, то снижение более чем ощутимо. Так, в период с 15 по 21 ноября в Татарстане было зафиксировано 1859 случаев заражения вирусом Covid-19, а за аналогичный временный отрезок в декабре всего 791 подтвержденный случай - разница почти в 2.5 раза.

Об этом заявила и руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

«Ситуация стабилизировалась. Мы в течение уже 4 недель наблюдаем снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю это снижение было наиболее существенным - 40% к предыдущей неделе», - заявила Патяшина.

Месяц назад сообщалось о том, что вакцину сделали 1.92 млн татарстанцев. Из них 1.39 млн получили вторую прививку. Сейчас же по данным Минздрава сообщается о 2.26 млн вакцинированных, из них 1.86 млн получили вторую прививку. За месяц прирост в 15 и 25 процентов, соответственно.

По словам все той же Патяшиной, снижение заболеваемости происходит на фоне широкой вакцинации населения. Так, на сегодняшний день вакцинировано уже 74% взрослого населения республики. Так что фактически можно считать, что эксперимент с QR-кодами в общественном транспорте сработал и именно он позволил не отказывать гражданам в проведении новогодних праздников.