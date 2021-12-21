В Казани ведутся подготовительные работы к реконструкции улицы Осиновской. По проекту дорогу в Кировском районе города расширят до четырех полос, что позволит улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона «Салават Купере».

«Это востребованная дорога. Сегодня 19 тысяч жителей проживают в микрорайоне «Салават Купере», и их количество постоянно растет, поэтому транспортное обеспечение, возможность передвижения как на личном, так и общественном транспорте является важным вопросом, – подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Помимо расширения участка улицы Осиновской протяженностью 1,4 км здесь по проекту предусмотрено обустройство с двух сторон тротуаров шириной по 2,5 метра, велодорожек шириной 1,5 метра. Также планируется установить три светофорных узла, отремонтировать межквартальные проезды и реконструировать перекресток улиц Осиновской и Наиля Юсупова.

Кроме того, в рамках реконструкции улицы планируется перенос инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.

Как уточнили в мэрии, работы планируется завершить осенью 2022 года.