Зима в Казани не успела вступить в свои права, как уже преподнесла нам несколько сюрпризов. Морозы сменялись оттепелью и дождями, а снегопадов было больше, чем, кажется, за весь 2019 год. Впереди казанцам обещают лютые никольские морозы, которые вновь сменятся теплом и выпадением снега к Новому году. Так какою зиму стоит ожидать жителям столицы Татарстана? И будут ли снегопады такими суровыми?

Активное наблюдение за погодой в Казани проводятся с 1875 года. Тогда обильные снегопады наблюдали только несколько зим.

"5 января 1979 года снег и метель длились сутки, выпало 20,8 мм осадков. Сильный трехдневный снегопад был в 1990 году, когда с 18 по 20 февраля выпало 39 мм. Максимальные осадки при этом наблюдались 18 февраля – 21 мм", — рассказала ранее "Татар-информ" Мадина Шарипова.

Каждый год метеорологи говорят нам о глобальном потеплении, которое отчетливо видно в зимнее время. Как и о недоборе выпавших осадков.

Несмотря на это вчера из-за обильного снегопада в Казани образовались пробки в 9 баллов. Только за сутки с улиц вывезли порядка 8,9 тонн снега. А с начала зимнего сезона с улиц города вывезено свыше 86,6 тыс. тонн снега. А на этой неделе уже ожидаются сильные морозы. В некоторых районах температура упадет до -27º.

Фото: Денис Гордийко/ kzn.ru

«Сегодня днем под влиянием циклона повсеместно отмечается снег, в восточных районах местами прошел сильный снег, также на востоке Татарстана наблюдаются сильный ветер и метели с ухудшением видимости до 500 м. Температуры к середине дня повысились до 0..-3°», — говорится в прогнозе.

Однако, это не единственный год с сильными снежными бурями. Так, в 2018 году снегопад побил рекорд за всю историю наблюдений. На столицу Татарстана за половину суток обрушилось 24,2 мм осадков.

Тогда метель продолжалась несколько суток. Высота покрова резко поднялась, а снег не просто ложился, он уплотнялся за счет ветра. За один день выпала месячная норма осадков. Был введен план "Буран" по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе. Из-за непогоды пробки были не только на дорогах, но и на автобусных остановках и станциях метро собирались большие очереди.

Фото: от подписчиков паблика "Казань Онлайн"

«Стихийное бедствие, которое обрушилось на центральную часть России, после Москвы в полном объеме дошло и до нас. Такого еще не было – за ночь и сегодняшнее утро выпала февральская месячная норма осадков, поэтому комментарии излишни. Ситуация понятна, будем с ней справляться», — отметил тогда градоначальник и попросил заместителя руководителя Исполкома – председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.

В 2015 году план "Буран" был объявлен дважды за месяц. В первой половине января из-за обильных снегопадов и метелей для контроля за ситуацией на дорогах, где 11 января образовались многокилометровые пробки, был создан оперативный штаб. Трассы патрулировали экипажи ГИБДД, были развернуты пункты питания и обогрева.

Также из-за резкого ухудшения погодных условий было ограничено передвижение для большегрузного транспорта и автобусов на участках дорог Москва – Уфа и Казань – Оренбург, рейсы все были отменены.

Фото: Денис Гордийко/ kzn.ru

Не будем заглядывать так далеко, буквально в прошлую зиму было два сильнейших снегопада. 14 января 2021 года за сутки выпало более 12 мм осадков, что более четверти от месячной нормы. Высота покрова тогда в столице Татарстана была самая высокая, начиная с 1962 года. На метеостанции «Опорная» она составила тогда 40 мм, а на метеостанции КФУ снежный покров был еще выше.

Этот год характеризовался максимально контрастным. Температура на январь нового года прогнозируется в пределах климатической нормы, с периодическими перепадами температур.

"В январе порядка –12 градусов, в феврале – тоже в пределах нормы, порядка –10 градусов. Та же ситуация в марте, в переходный период ожидается –4 градуса",- отметил республиканский синоптик Юрий Переведенцев.

21 и 22 декабря будет облачная погода, местами небольшой снег. Минимальная температура будет варьироваться от 2 до 7 градуса ниже нуля. Уже в эту среду ожидается от 12 до 17 градусов мороза, при прояснениях — до минус 22 градусов. На дорогах нужно будет быть аккуратней предупреждают о гололедице. А к концу недели с приближением теплого западного фронта в республике ожидается очередная метель, снег, сильный порывистый ветер, а температура воздуха достигне порядка -22.

Несмотря на прогнозы, погода мы видим, погода переменчива и может удивлять. Поэтому будьте внимательны на дорогах и поглядывайте на градусник термометра перед тем, как собираться на улицу.