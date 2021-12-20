В Татарстане с октября посидеть в кафе или ресторане можно только при наличии QR-кода. Их введение, наряду с сокращением времени работы заведений до 11 вечера, стало серьезным ударом для сферы общепита. Все это вместе привело к резкому снижению доходов рестораторов.

Многие ждали, что к новому году отменят QR-коды в кафе и ресторанах, но этого не произошло. И все же несколько дней назад заведениям общепита разрешили работать до 3 часов ночи в новогоднюю ночь и до часа ночи во все остальные дни с 20 декабря до 10 января. Что уже само по себе существенно облегчает рестораторам жизнь.

Корреспондент Prokazan.ru выяснила, увеличилось ли теперь число заказов на новогодние корпоративы и посиделки в новогоднюю ночь, насколько повлияет на прибыль изменение режима работы заведений и кто чаще предпочитает отмечать Новый год в кафе.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В КАФЕ

До минувшей пятницы (когда вышло постановление об изменении режима работы кафе) рестораторы еще не могли принимать заявки, потому что по поводу работы на Новый год до недавних пор ничего не было известно. А интерес к новогодней ночи в казанских кафе, по их словам, у людей точно есть.

“И москвичи, и петербуржцы интересовались, будут ли работать заведения общепита в Новогоднюю ночь. Я думаю, что люди, уставшие от пандемии, ограничений, от всего негатива захотят провести новогоднюю ночь в стенах своих любимых атмосферных кафе и ресторанов”, - говорит исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

Фото: из личного архива Галины Шарафутдиновой.

КТО ОТМЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД В КАФЕ

Те заявки, которые уже оставляли клиенты, - это в большинстве случаев бронь столиков на 4 - 8 человек, сообщила собеседница издания. А заказывают места в кафе на новогоднюю ночь, по ее словам, чаще всего люди в возрасте 35 +. Как правило, это семейные компании.

“У молодежи сейчас есть определенный тренд встречать Новый год на улице либо в компании единомышленников”, - говорит Галина Шарафутдинова. - “Собираться в кафе для них еще, наверное, не настолько интересно.

Фото: "Школа жизни.ру"

ОТРАЗИТСЯ ЛИ НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КАФЕ НА ТРАФИКЕ

По мнению Шарафутдиновой, послабления могут значительно увеличить трафик казанских заведений общепита в предновогодние дни и в саму новогоднюю ночь. Конечно, пока еще рано говорить о том, какого конкретно значения он достигнет - ведь соответствующее постановление вышло всего три дня назад. Тем не менее, рестораторы не сомневаются в том, что трафик подрастет.

Кроме того, по всей вероятности, количество гостей увеличится и за счет туристов. Рестораторы уже не раз наблюдали такие моменты.

“Летом у нас обычно невысокий трафик. Потому что у нас семейное кафе, а летом семейные пары обычно по кафе в торговых центрах не ходят, в выходные уезжают за город. А в этот раз прямо хороший трафик был. И когда мы стали разбираться, выяснилось, что из-за того, что границы со многими странами были закрыты, появилось очень много внутренних туристов. И показатели лета у нас были достаточно неплохими”, - рассказал владелец чайхоны P.Love Нурислам Шарифуллин.

ПОСЛАБЛЕНИЯ VS ПРИБЫЛЬ РЕСТОРАТОРОВ

Владельцы заведений общепита уже не ждут какой-то большой прибыли за 20 дней предпраздничного и послепраздничного периода, а надеются всего лишь остаться на плаву.

“Если посетителей будет много, это даст возможность закрыть расходы декабря, выплатить зарплату персоналу и войти в январь хотя бы не с минусом", - считает собеседница издания. - "10 дней января - это дни с высоким трафиком. И в это время нам желательно максимально привлечь гостей, чтобы после 10 января, когда будет спад и мы войдём в низкий сезон, сохранить финансовую возможность для покрытия расходов января”.

Фото: телекомпания "Такт"

“Мы семейное кафе и ограничены работой торгового центра, поскольку находимся внутри него. Поэтому на нас это постановление сильно не отразится”, - говорит Шарифуллин. - “Но очень многим нашим коллегам, у которых формат более увеселительный, оно дает возможность немного исправить свое угнетенное положение”.

КОНТРОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рестораторы уже давно привыкли жить в режиме ограничений. И говорят, что их даже не нужно контролировать, ведь не соблюдать антиковидные меры для них себе дороже.

“Часы работы, установленные с 20 декабря по 10 января вполне удовлетворяют запросам рестораторов. Нарушать никто не планирует, да и штрафы за нарушения по постановлению, связанному с коронавирусной инфекцией, огромные - на юридическое лицо от 300 до 500 тысяч. Вряд ли кто-то захочет платить такие суммы за лишние полчаса работы”, - пояснила Галина Михайловна. - “В момент пандемии в административный кодекс внесены изменения, которые дают право применять такие санкции”.

СИТУАЦИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ

В прошлом году о том, что кафе будут открыты в Новый год, стало известно в последний момент перед праздником. Поэтому большинство посетителей составляли жители других городов, в которых действовал запрет на работу в новогоднюю ночь. Работающие, пусть и до трёх часов, в праздничную ночь рестораны были бесспорным преимуществом столицы Татарстана перед некоторыми другими городами. Рестораторы ожидают, что в этом году будет больше гостей на новогоднюю ночь, чем в прошлом году.

Фото: РИАМО

ПРЕДНОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ

Изменение режима работы кафе и ресторанов может отразиться и на спросе на корпоративы.

“Учитывая то, что теперь разрешено работать до часу, мы ждём дополнительные заявки на корпоративы”, - говорит Шарафутдинова.- “Потому что они проводятся, как правило, с семи вечера. А в 11 уже надо уходить - получается очень маленький промежуток времени для полноценного отдыха. А в том случае, если заведения будут работать до часу, думаю, корпоранты сейчас будут активнее бронировать заведения для мероприятий.”

Фото: eventnn.ru

Пока количество заявок на корпоративы находится на уровне чуть выше прошлого года. Тогда их количество было значительно ниже допандемийного времени - примерно на 40 %.