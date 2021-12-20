Группа «Кино» запланировала большое турне в год 60-летия со дня рождения лидера коллектива Виктора Цоя. Об этом сегодня, 20 декабря, музыканты сообщили журналистам, пишут "Известия".

Тур начнется в 2022 году и закончится в 2023-м. На концертах прозвучат оцифрованные многоканальные записи вокала самого Виктора, на сцене можно будет увидеть басистов Александра Титова и Игоря Тихомирова, а также бессменного гитариста группы Юрия Каспаряна.

"Тур будет еще более великолепным. Мы возьмем и без того потрясающую программу, которая у нас есть, и сделаем ее еще лучше", — сказал продюсер шоу Александр Цой - сын Виктора Цоя.

Пообещали музыканты не только старые песни, но и новые, правда, пока предпочли сохранить завесу тайны.

Тур начнется 21 июня 2022 года, в день рождения Цоя, в его родном Санкт-Петербурге, а 2 июля музыканты выступят в Москве.

Осенью 2022 года группа отправится в Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск и Тюмень.

Зимой приезд творческого коллектива ожидается в Перми, Уфе, Магнитогорске и Челябинске.

В Казань, Саратов, Тольятти и Нижний Новгород культовая группа приедет уже в 2023-м году.

Группа «Кино» была основана в 1982 году в Ленинграде. 15 августа 1990 года Цой погиб в автокатастрофе. После его гибели группа «Кино» распалась.