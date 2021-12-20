До Нового года осталось меньше двух недель. По китайскому календарю этот год пройдет под покровительством Голубого Водяного тигра. Хотя вступит он в свои права только 1 февраля, угодить полосатому хищнику и заручиться поддержкой на весь 2022 год лучше заранее. Поэтому уже сейчас каждая девушка задается вопросом, в чем же встретить эту праздничную ночь? И что будет модно уже в следующем сезоне?

В чем встретить Новый год?

Год полосатого хищника олицетворяет энергию. Таким же будет и год. Ярким, энергичным и непредсказуемым. Поэтому в этот год надо входить по-королевски. Не бойтесь в этом сезоне пышных форм и разного рода декора в одежде. Предпочтение отдайте нарядам из натуральных тканей, например, шелк, бархат, хлопок.

«Встреча Нового года в этом году — это своего рода шик и гламур. Всевозможные блестки, пайетки, стразы, камни, рюши», - прокомментировала Ангелина Лащенкова, стилист, владелец магазина «Золотой песок» в Казани.

Очень хорошо будет платье или брючный костюм, шикарный комбинезон, юбка с праздничной блузкой. Главное добавьте в свой образ побольше смелости. Выберите длину мини или глубокое декольте, а может оголённую спину или разрез на платье. Не бойтесь быть сексуальными, но и не переборщите.

Фото: AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez

Стройте свой образ на контрастах. Например, наденьте маленькое черное платье и яркие модные туфли.

«Сейчас в моде обувь на высокой платформе. Этот тренд задало Versace, выпустив туфли в этом сезоне. Но также актуальны будут пары обуви в стиле Кэрри Брэдшоу. В эту новогоднюю ночь можно использовать все и побольше. И это не будет перебор», - отметила Ангелина.

Фото: vogue.ru

Фото: pinterest.ru

Никаких кислотно-ярких оттенков!

Не стоит надевать наряд с хищным принтом, особенно тигровым. Это символу Нового года точно не понравится. Лучше предпочтение отдать однотонной одежде. Выбор по цветовой палитре очень даже широк: нежно-голубой, таинственно-фиолетовый, ярко-синий, а также натуральный зеленый и желтый. Главное помните, никаких кислотно-ярких оттенков!

По словам стилиста, главным цветом 2022 года станет Very Peri – новый оттенок сиреневого, который недавно определили специалисты Pantone.

«Все производные оттенки от этого цвета будут популярны. Такие как, фиолет, фуксия, голубая и синяя палитра», - подметила Ангелина Лащенкова.

А в Pantone назвали этот цвет символом духа времени и переходного периода, что весьма подходит для года Водяного Тигра. Именно этот год для многих людей станет прорывным и переломным, он принесет кардинальные перемены.

Фото: Инстаграм ladygaga

Оттенок Very Peri хорошо носить, как total look. Такой образ можно выбрать на новогоднюю ночь, а в повседневной жизни хорошо его сочетать с черным и белым, серым и бежевым, а также зеленым, ориентируйтесь на нежные и пастельные оттенки. Также здорово будет смотреться с этим цветом приглушенный желтый цвет.

Фото: glamour.ru

Не все эту долгожданную праздничную ночь будут встречать в ресторане или гостях, кто-то останется дома. Как же мы за время пандемии привыкли к своим пижамам и треникам. Не так ли? Но в год Тигра замените их чем-нибудь праздничным. Например, нарядом в бельевом стиле. Кстати, еще один тренд в одежде, перешедший из прошлого года в новый.

«2022 год будет продолжением 2021 года в мире моды. Также будут популярны пайетки, перья, стразы, бахрома, кожа. И даже в повседневных образах это будет актуально смотреться. Пожалуй, пока не актуальны длинные кардиганы «в облипку», которые делают фигуру бесформенной. А также трикотаж из крупной «бабушкиной» вязки», - подметила стилист.

Фото: pinterest.ru

Макияж и украшения

Следующим этапом подготовки к новому году – это подбор украшений и макияж. Не забываем какие любит цвета Тигр в этом сезоне. Идеальные тона – голубой, синий, черный и бежевый. Однако, не стоит наносить «боевую раскраску». Придерживайтесь естественности!

Актуальны украшения из платины, золота и серебра, качественная бижутерия. Прекрасно, если они с изумрудами, бриллиантами или сапфирами.

«Аксессуары делают образ завершённым и цельным. Они добавляют «дороговизны» всему внешнему виду, будь то вечернее платье, либо повседневный образ с джинсами. Золото или серебро - не важно. Актуальны оба. Также в моде в этот год будут минималистичные и акцентные аксессуары», - отметила Ангелина Лащенкова.

Как бы вы не нарядились в эту ночь, думайте о том, чтобы вам было, в первую очередь, комфортно и уютно. По совету эксперта, не гонитесь за всеми модными тенденциями. Самое главное найдите индивидуальный свой стиль, который будет характеризовать вас, как красивую, слаженную и полноценную личность. Выделяйтесь не только в эту ночь, но и на протяжение всего года. Ну а символ этого года поможет вам засиять еще ярче.