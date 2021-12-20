В Татарстане перед Новым годом решено выдать единовременные выплаты в размере 50,9 тысяч рублей учителям. Такое распоряжение для учителей Казани подписал начальник управления образования города Ирек Ризванов, сообщает "БИЗНЕС Online".

В документе говорится, что выплаты предназначены всем учителям в республике.

"Начисление единовременной выплаты за декабрь 2021 года <…> производить на каждое физическое лицо в соответствии с табелями учета рабочего времени только по основному месту работы и основной педагогической должности с учетом установленной нагрузки по тарификации", — разъясняется в документе. Но выплаты предновогодней премии не коснутся административного персонала - директоров школ, их заместителей.

Как пояснил изданию глава республиканского комитета профсоюзов работников образования Юрий Прохоров, выплаты связаны с доведением зарплат педагогов до показателей "майских указов" Путина. В них не было речи о директорах, говорилось только об учителях. А потому претендовать на новогоднюю выплату руководители не смогут.