Сотрудники Следственного комитета в Удмуртии возбудили уголовное дело после того, как 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию собственного отца. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по региону.

Дело возбудили против 44-летнего ранее судимого родителя по статье "Покушение на убийство".

Следователи предварительно установили, что мужчина обратился в инфекционное отделение Ижевской горбольницы № 3 с жалобами на высокую температуру у 12-летнего сына. Заведующие отделением принял их, назначил анализы, но порядок обследования папашу по каким-то причинам не устроил, он устроил скандал.

После этого отец дал сыну наказ - взять нож и ударить им врача. Подросток оказался послушным сыном и нанес три ножевых ранения в живот и спину медику. Он бы зарезал доктора до смерти, если бы не вмешались другие медики и не оттащили подростка.

Мальчик сразу "сдал папу", пояснив, кто научил его так поступить. Доктор в тяжелом состоянии госпитализирован. Отца следователи намерены заключить до суда под стражу.