Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что при небольшом снижении заболеваемости коронавирусом в республике продолжают умирать от осложнений инфекции люди - по 5-7 человек в сутки.

"Это говорит о том, что мы недорабатываем. Здесь и наша вина, и вина тех людей, которые не услышали, не поверили тем угрозам, тем проблемам, с которыми они могли столкнуться", — сказал президент.

Вакцины в Татарстане достаточно, первый компонент прививки от опасного вируса получили 2 миллиона 250 тысяч человек. А вот среди возрастных татарстанцев в возрасте старше 60 лет привились только 548 тысяч человек.

"Пожилым надо вакцинироваться в первую очередь. Есть статистика, данные, которые говорят о том, что те, кто вакцинировался, могут переболеть, но у них нет последствий со смертельным исходом", — подчеркнул президент.

В то же время 85% умирающих от ковида в Татарстане - пожилые люди, а потому нужно продолжать убеждать пенсионеров, проводить подомовые обходы, чтобы охват вакцинацией был больше, отметил Минниханов.