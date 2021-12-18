Жители Казани пришли в состояние, близкое к состоянию шока, увидев, что на новогодних украшениях флаг Татарстана расположили в перевернутом виде, о чем шумят сегодня все социальные сети.

В частности, искаженный флаг появился на украшениях на улице Кремлевской. Казанцы выразили негодование и недоумение данным фактом, назвала это "татарским стыдом".

По данным KazanFirst, заказчики не собирались изображать флаг при оформлении иллюминации. Так просто случайно получилось, но татарстанцы требуют сменить последовательность цветов.