Жители Казани пришли в состояние, близкое к состоянию шока, увидев, что на новогодних украшениях флаг Татарстана расположили в перевернутом виде, о чем шумят сегодня все социальные сети.
В частности, искаженный флаг появился на украшениях на улице Кремлевской. Казанцы выразили негодование и недоумение данным фактом, назвала это "татарским стыдом".
По данным KazanFirst, заказчики не собирались изображать флаг при оформлении иллюминации. Так просто случайно получилось, но татарстанцы требуют сменить последовательность цветов.
Ранее мы сообщали о пошлой и непристойной рекламе, которая появилась на улицах Казани.