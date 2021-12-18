В Московской области 11-летнюю россиянку покусал скорпион, который внезапно выпрыгнул из пакета с игрушками. Об инцидента сообщил Telegram-канале Mash.

Все случилось в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Как сообщила мать ребенка, девочка просто достала из кладовки пакет с игрушками и высыпала их на пол, из кучи игрушек выпрыгнул скорпион и укусил ребенка в руку.

Родители обработали место укуса и вызвали скорую. Врачи введи девочке антидот, поскольку к моменту приезда медиков уже наблюдались признаки токсического отравления ядом. Девочку доставили в больницу.

"Откуда скорпион появился в мешке для игрушек — неизвестно. За границу семья не выезжала", — уточняет Mash.