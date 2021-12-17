Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что экономика республики начала приходить в себя после острого периода пандемии. Валовый региональный продукт составит в текущем года 3,2 триллиона рублей, что, по сравнению с прошлым годом, демонстрирует рост в 103,8%.

Об этом на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана сообщил сам Президент РТ Рустам Минниханов.

"Мы ожидаем роста валового регионального продукта в 103,8% предварительно. Абсолютная цифра — это 3,2 трлн рублей. Индекс промышленного производства будет 108,3%. Эта цифра — 3,765 трлн рублей", — цитирует ИА "Татар-информ" слова Рустама Минниханова.

Президент Татарстана подчеркнул, что эти показатели — результат начинающегося оживления, реанимации экономики после острого периода пандемии. Он выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и российскому правительству за беспрецедентные меры поддержки бизнеса в сложный период.