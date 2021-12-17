Семейная пара из Свердловской области придумала такую хитрую схему продажи QR-кодов, что теперь силовики не знают, в чем именно обвинить мужа и жену. Супруга работала фельдшером в больнице, она производила поддельные QR-коды, сообщает URA.RU. Несмотря на то, что мужа и жену полиция задержала, силовики не знают, как завести на них уголовное дело, уж слишком осторожными они были.

В списке мужа и жены нашли около 40 фамилий клиентов. Все они были фиктивно привитыми и платили по 3 тысячи рублей за получение QR-кода.

"Фельдшер отправляла мужа в Екатеринбург, где он собирал контакты желающих получить поддельный QR-код за деньги. Интересно, что он не переписывался с потенциальными клиентами, а общался лично и записывал данные в книжку. Он делал это, чтобы его клиенты не отправили полиции фото переписки", — сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

За супругами сотрудники ФСБ проследили и задержали обоих. Но оказалось, что привлечь их проблематично.

"Загвоздка в том, что теоретически фельдшера можно привлечь по двум уголовным статьям — по 272-й (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 327-й (подделка документов). На практике возбудить уголовное дело так и не получается, потому что в спецслужбах не могут распутать цепочку, по которой данные появлялись на госуслугах", — рассказал собеседник агентства.