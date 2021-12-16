В Казани для подготовки и проведения новогодних торжеств ограничат движение по нескольким улицам, сообщили с мэрии столицы Татарстана.
В случае необходимости в период с 0:00 20 декабря до 0:00 14 января будут закрываться следующие участки дорог и парковки транспортных средств:
- ул. С. Хакима на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова (в обе стороны);
- на территории Центра семьи "Казан";
- ул. Бондаренко на участке от дома № 3 по ул. С. Хакима до участка, примыкающего к ул. С. Хакима (в обе стороны);
- ул. Ш. Марджани на участке от пересечения с ул. Татарстан до пересечения с ул. Ф. Карима (в обе стороны);
- ул. З. Султана на участке от пересечения с ул. Ш. Марджани до пересечения с ул. К. Насыри (в обе стороны).
Также 25 декабря с 0:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта и работа парковок на следующих участках:
- ул. А. Айдинова на участке от ул. М. Салимжанова до ул. Островского (в обе стороны);
- ул. Спартаковская на участке от ул. А. Айдинова до ул. Т. Миннуллина (в обе стороны);
- ул. Х. Такташа на участке от ул. Островского до ул. М. Салимжанова (в обе стороны).