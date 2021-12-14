В отеле Бангкока тяжело пострадал 11-месячный ребенок бывшего преподавателя Иннополиса из Татарстана. На девочку упал тяжелый мраморный столик, ребенок находится в медикаментозной коме с крайне тяжелой травмой головы.

Семья с ребенком прилетела на отдых и на днях должна была вернуться домой, но ребенок травмировался в тот момент, когда начал учиться ходить. У малышки черепно-мозговая травма, отек головного мозга, перелом носа и глазной перегородки, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

За одни сутки пребывания в клинике Бангкока с семьи потребовали 803 тысячи (за исследования и медикаменты), оплатили родители лишь 220 тысяч из накоплений. Семья обратилась за помощью к российским дипломатам.