В народе 11 декабря называется Сойкин день. Эта птица всегда считалась магической – могла указать дорогу к счастью и предсказывать будущее. Также верующие 11 декабря чтут память епископа Русской церкви Феодора Симоновского, который был наставником Дмитрия Донского.

История праздника

Федор Симоновский был учеником и племянником Сергия Радонежского. В 12 лет его постригли в иночество и тогда он начал служить церкви. Сначала он учился, а потом принял священнический сан. В этом статусе он основал монастырь в честь Рождества Божией Матери в Симоново. Там он руководил монастырской жизнью и воспитал многих подвижников христианства.

Благодаря своим делам Дмитрий Донской избрал его в свои наставники. Позднее он стал ростовским архиепископом. В Ростове он основал Рождественский монастырь, которым управлял до дня своей кончины, сообщает Rambler.

Что нужно делать

В этот день наши предки почитали птиц соек. В народе их называли вещуньими – на крыльях этих птиц находились зеркала, в которых можно было увидеть будущее. Если в этот день сойка прилетела к окну, считалось, что это к добру. Если выйти на улицу за ней, то она укажет путь к счастью.

На Сойкин день было принято гадать на финансовое положение. Нужно бросить в снег несколько монет разного номинала. Если первой вы вытащите самую крупную, то вас ждет успех в финансовых делах. Если мелкую – большого дохода не ждите.

Что нельзя делать

Нельзя обижать птицу и запирать перед ней окна и двери. Если не впустить ее в дом, то вы отвергните свою удачу, пишет Сова.

11 декабря запрещено планировать что-то крупное: путешествия или переезды. Делать этого тоже ни в коем случае нельзя. Стирку, уборку и другие домашние работы нужно перенести, чтобы не спугнуть богатство и удачу.