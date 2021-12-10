Следком предъявил казанскому стрелку Ильназу Галявиеву обвинение по четырем уголовным статьям. Галявиев в мае 2021 года учинил кровавую бойню в гимназии № 175 в Казани.

По данным следователей, потерпевшими по уголовному делу проходят более 600 человек. По результатам второй психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, а потому может нести ответственность за свои поступки. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Жертвами трагедии в мае стали девять человек, в том числе семь учеников, пострадали более 23 человек.