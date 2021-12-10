Семеро депутатов от Татарстана проголосовали в Госдуме за то, чтобы должность президента республики Татарстан была упразднена. Шестеро татарстанских народных избранников голосовали против, надеясь сохранить Минниханову пост президента.

Во втором чтении законопроекта о региональной власти, по данным «Ъ-Казань», за лишение Минниханова статуса президента высказались Айдар Метшин (в первом чтении он был против, мнение изменил), Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина (в первом чтении не голосовали). Также за проект проголосовали Олег Морозов, Максим Топилин, Елена Ямпольская, Руслан Гаджиев. Все они - представители партии "Единая Россия".

Против законопроекта, который лишит Татарстан своего президента, проголосовали единороссы Айрат Фаррахов, Рустам Калимуллин, Марат Нуриев, Татьяна Ларионова, Азат Ягафаров и представитель КПРФ от РТ Артем Прокофьев.

Два депутата от республики в голосовании не участвовали. Это Ирек Богуславский и Илья Вольфсон из "Единой России".

Планируется, что в окончательном, третьем чтении законопроект будет рассмотрен 14 декабря. Если документ примут, он вступит в силу с 1 июня 2022 года. С этого же дня Минниханов может утратить статус президента.