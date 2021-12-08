Пожилая жительница Москвы убила своего 91-летнего мужа за совершенные им в молодости измены. Времени со времен молодости прошло много, но женщина периодически припоминала благоверному его похождения на стороне и била его.

Так было и в этот раз. 84-летняя пенсионерка вспомнила все и припомнила мужу, побила его, а тот попал в больницу с гематомами и ушибами. Умер он уже в больнице, подробно рассказав перед смертью врачам, кто и за что так над ним издевался.

По словам старика, он за всю жизнь ни разу не дал жене сдачи, поскольку считал, что женщин надо любить, а не бить.