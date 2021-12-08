Аномальная погода в Татарстане вызывает вопросы. И самый важный - чего дальше ждать от зимы в республике. На этот вопрос ответил профессор КФУ, метеоролог Юрий Переведенцев, слова которого цитирует kazanfirst.ru. Специалист отметил, что Татарстан в полной мере испытывает на себе последствия глобального потепления.

"Никогда так быстро температура не менялась. Нигде - на планете, в России, в Казани - не наблюдалось такого резкого скачка", - отметил Переведенцев.

Однако из-за резкого потепления снежный покров сократился до 3 сантиметров. В этом виноват западный циклон. Но снег в РТ уже принес Балтийский циклон. И этот снег - надолго.

Переведенцев отметил, что любые прогнозы на зиму - лишь предварительные. Зимой погода неустойчива. Но резких морозов с большой долей вероятности не будет, считает эксперт. А вот снега будет довольно много.