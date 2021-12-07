Накануне вечером в казанской квартире на улице Короленко в доме № 93А нашли мертвыми супругов - мужа и жену, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В 21.14 в службу спасения поступило сообщение от дежурного доктора станции скорой медицинской помощи. Врач заявил об отравлении угарным газом двух человек. Погибшие - мужчина 1973 года рождения и женщина 1976 года рождения. Их тела нашли в квартире родственники.

Сейчас правоохранители устанавливают точные причины гибели супружеской пары, на месте продолжают работать эксперты и следователи.