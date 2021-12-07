В пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан заявили, что ведомство организовало проведение проверки после появившегося в социальных сетях видео избиения годовалой обнаженной малышки матерью в Казани.

Уточняется, что ребенка оперативно забрали из семьи, он находится в больнице.

На видеозаписи, которая была снята самой матерью и попала в Сеть, запечатлено, как женщина толкает, швыряет на пол маленькую раздетую девочку. Женщина называла ребенка "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.

Проверку проводит прокуратура Советского района города Казани. Семья поставлена на учет в правоохранительные органы.