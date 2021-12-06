Первую в Альметьевске бесплатную доставку продуктов за 15 минут запустит маркетплейс KazanExpress

KazanExpress при содействии администрации Альметьевска откроет первый в городе даркстор. Продукты из него привезут за 15 минут, доставка будет бесплатной, сообщили в пресс-службе компании. Альметьевцы смогут заказать повседневные продукты питания: от бакалеи до ингредиентов для субботнего завтрака. Это будет первая экспресс-доставка продуктов в городе и первый даркстор маркетплейса.

«Альметьевск для запуска доставки из дарксторов — идеальный город, здесь самая развитая велосипедная инфраструктура в России, на каждой улице есть велодорожки. Город очень подходит для обкатки такого стартапа», — пояснил СЕО KazanExpress Линар Хуснуллин.

Цены в собственной доставке маркетплейса установят в среднем на 20% ниже, чем в магазинах, будет создана отдельная инфраструктура. Проект реализуется поэтапно в первой половине 2022 года.

Также на встрече KazanExpress с руководством города обсуждались планы по привлечению предпринимателей из Альметьевска и развитию их бизнес-навыков. Уже в декабре для действующих и потенциальных продавцов маркетплейса пройдет обучение. В ближайшее время откроется специальный пункт приема товаров, чтобы бизнесменам не приходилось отправлять их транспортными компаниями в Казань.

KazanExpress — самый быстрорастущий маркетплейс в России. Сейчас KazanExpress работает более чем в 100 городах России и бесплатно доставляет заказы от любой суммы за один день.