Минувшей ночью в Казани 7 экипажей ДПС гонялись за водителем "ВАЗ-2115". Видео с уличных камер видеонаблюдения попало в интернет.

Очевидцы утверждают, что нарушитель двигался со стороны Амирхана, сделал несколько кругов по Проспекту Победы. Все это время за ним по пятам следовали с мигалками сотрудники ГИБДД.

Сотрудники ДПС создали "живой щит", перекрыв дорогу машинами, но ловкий нарушитель прорвался и поехал дальше. Известно, что погоня продолжались почти 2 часа, после чего водителя "Лады" все-таки задержали.