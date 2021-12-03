У звезды 90-х певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. После пережитого пожара в своей квартире она находится в одной из больниц Москвы. По данным Mash, врачи диагностировали у нее ожог глаз.

Пока Хлебникова находится в медикаментозной коме, в которую ее погрузили из-за сильных болей. Медики проводят курс антибиотикотерапии, чтобы остановить распространение инфекции. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

19 ноября артистка серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве.