Лениногорский городской суд Республики Татарстан приговорил к 9 годам колонии строгого режима теперь уже бывшего инспектора ГИБДД. Мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку.

Помимо полученного срока, насильник должен выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Все случилось в феврале прошлого года. Сотрудник ГИБДД в социальной сети познакомился с несовершеннолетней, договорился о встрече и прямо в своем автомобиле изнасиловал девочку. Ему удалось скрыться, гаишник был объявлен в федеральный розыск и пойман через несколько месяцев. Все это время он скрывался в доме у друга.

К слову, бывший инспектор ГИБДД так и не признал своей вины.